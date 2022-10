“Il caffè della domenica” di Francesca Monari

Ha 15 anni la più giovane sindaca italiana. É di un piccolo comune bolognese, Castel San Pietro Terme per la precisione, Michelle Lamieri. Eletta, come prevede la legge, dalle scuole del suo comune fa parte del Consiglio Comunale dei ragazzi dell’Emilia-Romagna; un luogo dove si analizzano le criticità del paese e dove nascono nuove proposte da portare poi in Municipio. Appassionata di politica Michelle “da grande” si vede già proiettata nell’amministrazione regionale.

Prime Minister, la scuola di politica per giovani donne. Nonostante l’aumento della presenza femminile nelle istituzioni sono ancora poche le donne in ruoli di potere. Prime Minister è una scuola di politica per giovani donne di età compresa fra 14 e 19 anni che vogliono intraprendere un percorso di formazione alla Politica, intesa come capacità di interpretare e guidare la società. 13 ad oggi le scuole già attive in diverse regioni, ma c’è tutta l’intenzione di aprirne presto altre.

Keiko Shiraishi, la scenografa giapponese che ha conquistato Modena. Il suo è un mestiere puramente artigianale, un’arte antica e complessa che sta ormai scomparendo. Dopo una formazione di tutto rispetto e sempre con il massimo dei voti, vive a Modena da diversi anni ormai ed è capo scenografa del Teatro Comunale, uno dei pochi teatri rimasti in Italia nella costruzione di allestimenti scenici dipinti a mano. Occorrono tre mesi per realizzare una scenografia di ampie dimensioni, mentre se la scena è piccola un mese.

Modena – Hai un progetto nel cassetto? Vuoi fare impresa? E’ attiva la nuova edizione del “concorso delle idee” di Imprendocoop. Il suo intento è quello di dare un contributo attivo volto a favorire l’occupazione e l’imprenditorialità in settori innovativi. Hai tempo fino al 9 Novembre; puoi candidare il tuo progetto qui.

