Mirandola, un tratto di via Mazzone chiuso al traffico dal 3 al 7 ottobre

MIRANDOLA – Dal giorno 3 ottobre al giorno 7 ottobre, nella fascia oraria delle 8.30 alle 18.00, via Mazzone, a Mirandola, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Nuvolari e la rotatoria via Nazioni Unite-via Europa, sarà chiusa al traffico veicolare con accesso consentito ai soli residenti, per lavori di abbattimento di piante ad alto fusto. A renderlo noto è la Polizia Locale di Mirandola: i lavori di abbattimento di alcune piante in precarie condizioni fitosanitarie e strutturali sono iniziati già da alcuni giorni anche in altre zone di Mirandola.

