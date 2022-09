Mirandola, iniziato l’abbattimento di alberi in precarie condizioni in varie aree comunali

MIRANDOLA – Sono iniziate nella mattinata di oggi, giovedì 29 settembre, come rende noto attraverso i propri canali social, l’Amministrazione comunale di Mirandola, le operazioni di abbattimento delle alberature sottoposte a perizia statica e risultate in precarie condizioni fitosanitarie e strutturali. Le aree del Comune di Mirandola interessate sono: strada Statale Sud (da viale Circonvallazione a via Imperiale), area verde di via Zamenhof e via San Martino Carano.

