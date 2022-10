Pesci morti e puzza di marcia nel canale di via Rubadello a Medolla

MEDOLLA – Canali non puliti in via Rubadello a Medolla, con pesci morti da settimane e puzza di marcio. E’ la situazione che ci segnala un nostro lettore, e che va avanti da diversi giorni

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017