Polizia Locale di Mirandola, entrati in servizio sei nuovi operatori

MIRANDOLA – Sono recentemente entrati in servizio, a Mirandola, sei nuovi operatori della Polizia Locale, che potenziano in questo modo l’organico attivo sul territorio cittadino. Il sindaco di Mirandola Alberto Greco e l’assessore alla Sicurezza Roberto Lodi hanno fatto visita al Comando cittadino della Polizia Locale per portare i saluti, da parte di tutta l’Amministrazione, ai nuovi operatori: Marco Albini, Christian Vastarella, Filomena Ragno, Fabio Costa, Pasquale Busiello e Fabrizio Milo.

