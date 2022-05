6 nuovi operatori per la Polizia Locale di Mirandola: oltre 200 candidati, 24 superano le prove fisiche

MIRANDOLA – Si sono tenute nella mattina di ieri, mercoledì 25 maggio, informano l’Amministrazione comunale di Mirandola e la Polizia Locale, le prove fisiche di ammissione all’esame per diventare operatori della Polizia Locale mirandolese, presso il centro sportivo cittadino. I test, iniziati intorno alle ore 9, hanno visto partecipare aspiranti agenti che si sono destreggiati fra varie discipline e prove aerobiche: in particolare, le prove atletiche che hanno avuto luogo presso le strutture sportive nei pressi del Palasport erano: salto in alto, piegamenti sulle braccia e corsa di resistenza. Dei 204 candidati iniziali, già diventati 152 dopo una prima scrematura, sono stati in 24 a superare il primo step, accedendo dunque alla prova scritta in programma per domani, venerdì 27 maggio. La Polizia Locale mirandolese incrementerà, infatti, di 6 unità i propri operatori: attualmente, gli agenti in servizio a Mirandola sono 14, su una dotazione a regime di 24.

