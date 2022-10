Prima Categoria: seconda vittoria consecutiva per la Solierese, bene il Ravarino. Ko Pol. Nonantola e Solarese

di Simone Guandalini – Sembra aver trovato il giusto ritmo la Solierese nel Girone D di Prima Categoria: la formazione gialloblù, infatti, dopo la vittoria arrivata la scorsa settimana sul campo della Pol. Nonantola, si ripete nel match casalingo contro la Virtus Cibeno ultima in classifica: a decidere la gara, che consente alla Solierese di salire a quota 7 punti in classifica, sono le reti di Bulgarelli e Fennino. Nelle zone alte della classifica, torna, invece, al successo, dopo due pareggi consecutivi, il Ravarino, che, in trasferta, batte il Gaggio 1-0. A segnare il gol che vale alla formazione ospite il terzo posto in classifica, in coabitazione con la Madonnina Calcio, che ferma sul pareggio la capolista Sammartinese (1-1), è Tosatti nella prima frazione di gioco. Continua, infine, il momento difficile di Pol. Nonantola e Solarese, sconfitte rispettivamente da Lama 80 (3-0, a bersaglio Manelli con una doppietta e Frodati) e Consolata 67 (2-1, doppietta di Forti): per la Pol. Nonantola si tratta del secondo ko consecutivo con tre gol di scarto, mentre per la Solarese le sconfitte consecutive sono tre.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 5:

Veggia – Junior Fiorano 0-1

Consolata 67 – Polisportiva Solarese 2-1 (Forti (C), Russo (S), Forti (C))

Gaggio – Ravarino 0-1 (Tosatti)

Lama 80 – Pol. Nonantola 3-0 (Manelli, Manelli, Frodati)

Maddonnina Calcio – Sammartinese 1-1

Pavullo – Colombaro 2-1

Solierese Calcio – Virtus Cibeno 2-0 (Bulgarelli, Fennino)

United Carpi – Maranello Sportiva 1-2

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Sammartinese 13

Maranello Sportiva 13

Ravarino 11

Madonnina Calcio 11

Colombaro 9

Pavullo 9

United Carpi 7

Lama 80 7

Solierese Calcio 7

Consolata 67 7

Pol. Nonantola 6

Junior Fiorano 5

Polisportiva Solarese 3

Veggia 2

Gaggio 2

Virtus Cibeno 0

