Prima Categoria: la Solierese supera 3-0 la Pol. Nonantola, Ravarino – Veggia 2-2

di Simone Guandalini – Secondo pareggio consecutivo per il Ravarino nel Girone D di Prima Categoria e vetta che si allontana: dopo due successi nelle prime due giornate e il pari contro il Lama 80, infatti, la formazione biancazzurra viene fermata sul 2-2, in casa, nella sfida contro il Veggia: in vantaggio con Piccinini, il Ravarino subisce il pareggio di Ferri nella ripresa. Poi il solito Sanci riporta in vantaggio i padroni di casa, ma nel finale Keita trova la rete del definitivo 2-2: ora il Ravarino, a causa della vittoria della Sammartinese nell’anticipo contro lo United Carpi (2-1) si ritrova quinto a 4 punti di distanza dalla formazione reggiana prima in classifica. Comincia ad ingranare, invece, la Solierese che, dopo il pareggio contro lo Junior Fiorano dell’ultimo turno, trova anche il primo successo stagionale battendo in trasferta la Pol. Nonantola, al secondo ko consecutivo davanti al proprio pubblico, col punteggio di 0-3: i tre gol arrivano tutti nella prima frazione di gioco, ad opera di Odoro, El Hamriti e Montorsi. Ancora un ko, il secondo consecutivo, invece, per la Solarese, ferma a 3 punti in classifica, contro la Madonnina Calcio. Avanti con Pioppi nel primo tempo nonostante due legni della Solarese, la formazione modenese raddoppia nella ripresa con una punizione di Cavazzuti. A nulla vale per i giallorossi la rete di Ferraguti, che accorcia le distanze.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 4:

Sammartinese – United Carpi 2-1

Gaggio – Lama 80 2-3

Junior Fiorano – Pavullo 0-1

Maranello Sportiva – Consolata 67 1-1

Pol. Nonantola – Solierese 0-3 (18′ Odoro, 31′ El Hamriti, 36′ Montorsi)

Polisportiva Solarese – Madonnina Calcio 1-2 (Pioppi (M), Cavazzuti (M), Ferraguti (S))

Ravarino – Veggia 2-2 (Piccinini (R); Ferri (V), Sanci (R), Keita (V))

Virtus Cibeno – Colombaro 0-2

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Sammartinese 12

Maranello Sportiva 10

Madonnina Calcio 10

Colombaro 9

Ravarino 8

United Carpi 7

Pol. Nonantola 6

Pavullo 6

Consolata 67 4

Lama 80 4

Solierese Calcio 4

Polisportiva Solarese 3

Veggia 2

Junior Fiorano 2

Gaggio 2

Virtus Cibeno 0

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017