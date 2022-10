Sicurezza sul lavoro: una settimana di formazione, seminari e attività alla Constantia San Prospero

SAN PROSPERO- Dal 17 al 21 ottobre è stata organizzata- per la prima volta su base mondiale- la Global Cflex Safety Week, la Settimana della Sicurezza: 8.750 dipendenti coinvolti e 38 sedi in 16 differenti paesi.

Anche la sede italiana di Constantia Flexibles a San Prospero ha partecipato all’iniziativa: ribadendo l’attenzione che l’azienda dedica alla Salute e alla Sicurezza e mostrando quanto tutti possano fare la propria parte per contribuire alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

Numerose sessioni di formazione, attività, seminari, consigli pratici, scambi di conoscenze e quiz interattivi hanno coperto l’intera settimana con l’obiettivo dichiarato di creare consapevolezza e favorire il cambiamento comportamentale in materia di salute, sicurezza ed ambiente.

Nata dalla fusione di Haendler & Natermann- fondata nel 1825 ad Hann, Münden in Germania- e Constantia Teich- fondata nel 1912 a Weinburg in Austriaù- Constantia Flexibles è uno dei principali fornitori mondiali di imballaggi flessibili per il mercato farmaceutico ed alimentare.

Dal 1993, Constantia Flexibles si è affermata come leader in Europa attraverso una strategia coerente di crescita, espansione e acquisizioni, che tra le altre ha portato a rilevare nel novembre del 2016 il ramo d’azienda dedicato ai materiali di packaging flessibile per il settore farmaceutico di Lamp San Prospero.

Situata a due passi dal famoso distretto biomedicale di Mirandola, Constantia San Prospero ha come attività principale la fornitura di alluminio stampato per blister destinati al mercato farmaceutico e poliaccoppiati per bustine e stickpack, destinati al mercato degli integratori e food supplements.

Avvalendosi di circa 50 addetti specializzati, ha raggiunto nel 2021 un fatturato di circa 14 milioni di euro e il mercato è in costante crescita.

Seguendo il motto aziendale “People, Passion Packaging”, Constantia Flexibles promuove il costante sviluppo della salute e sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo del miglioramento continuo e sostenibile dell’ambiente di lavoro.

In particolare, “essendo consapevoli della responsabilità dal punto di vista etico e imprenditoriale, ci sforziamo di raggiungere il nostro obiettivo di “ZERO LOSS – NO HARM” (ZERO PERDITE – NESSUN DANNO;), per il quale proteggiamo continuamente tutte le persone che lavorano con e per noi”- spiegano rispettivamente il Plant Manager di C-San Prospero Maximiliano Panera e il Responsabile della Sicurezza Massimo Bruno.

“In quanto azienda globale, consideriamo la responsabilità ambientale ed etica, come parte integrante delle nostre attività commerciali”- precisa il Responsabile Commerciale Alessandro Forghieri.

Questo approccio alla sicurezza ha notevolmente migliorato i risultati su questo tema: ad esempio, nell’intero Gruppo Constantia è stato ridotto del 25% il numero di infortuni nel 2022 mentre nel suo piccolo, Constantia San Prospero ha raggiunto i 1115 giorni senza alcun infortunio in azienda.

La Settimana della Sicurezza ha coinvolto tutto il personale dello stabilimento. Si è spaziato dalla sensibilizzazione sulle tecniche di pronto intervento con prove pratiche alla parte ludica con una simpatica iniziativa, che riprendendo e adattando un vecchio gioco di società (il Gioco dell’Oca), ha portato a sfidarsi nel piazzale esterno dell’azienda a colpi di domande e risposte sui temi della sicurezza in azienda.

Tra i classici “imprevisti” e “ostacoli” che contraddistinguono questo gioco, dopo circa 2 ore di “battaglia” una sola squadra ha prevalso, aggiudicandosi come premio dei Buoni Spesa da utilizzare nei supermercati della zona.

La settimana della Sicurezza si concluderà con tre importanti workshop: un incontro sul tema “Salute Mentale in azienda” , un corso di aggiornamento – per tutti gli addetti – sulle pratiche di Primo soccorso e una prova pratica di Intervento in caso di Incendio.