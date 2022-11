Finale Emilia, Saletti porta in Consiglio comunale aggressioni e rapine nei parchi cittadini

FINALE EMILIA – Diverse aggressioni, quasi sempre a scopo di rapina, sono avvenute a Finale Emilia nelle ultime settimane, in particolare nei parchi cittadini. Gli ultimi casi: una ragazza rapinata nella notte tra sabato e domenica ai giardini pubblici “De Gasperi” e un gruppetto di giovani aggredito e rapinato da una baby gang con coltelli e machete nel parco dei Salesiani. Già nelle scorse settimane, poi, era emersa la figura di un giovane minorenne che, spalleggiato da un gruppetto di coetanei, metterebbe in atto minacce e rapine ai danni di giovani adolescenti. Ora, la questione sarà posta all’attenzione del Consiglio comunale. A renderlo noto è il consigliere di opposizione di Fratelli d’Italia, Paolo Saletti, attraverso un post sui social:

“Mi è giunta notizia direttamente dai genitori dei ragazzi coinvolti. Alcune persone di nazionalità straniera hanno aggredito con coltelli e machete e rapinato un gruppetto di giovani nel parco dei Salesiani, a Finale Emilia. Un gesto vile e criminale che per fortuna non ha prodotto danni fisici ai ragazzi, verso i quali esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà.

Questi episodi sono sempre più all’ordine del giorno sia a Finale che a Massa; nel prossimo consiglio comunale porteremo questo tema all’attenzione dell’attuale Giunta, in quanto la politica deve rispondere con azioni incisive e concrete per la sicurezza collettiva. Potenziamento del presidio delle forze dell’ordine, installazione di nuove telecamere e organizzazione dei cittadini per il controllo sul territorio, soprattutto in orario notturno, potrebbero essere alcune soluzioni. Qualsiasi proposta che venga dal dibattito potrebbe essere utile. Non possiamo permetterci di vivere nella paura, dobbiamo usufruire dei nostri spazi in piena libertà”.