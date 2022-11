Finale Emilia, ragazza minacciata e rapinata ai giardini pubblici

FINALE EMILIA – Ennesima rapina ai giardini pubblici “De Gasperi” di Finale Emilia. Questa volta, i fatti – riportati dalla “Gazzetta di Modena” – sono avvenuti nella notte tra sabato e domenica, quando una ragazza, che stava camminando con un’amica all’interno dei giardini pubblici, è stata prima minacciata con una bottiglia e, poi, rapinata da un giovane malvivente, che le ha intimato di consegnarli il cellulare che lei teneva in mano. Il ragazzo che ha rapinato la giovane l’ha raggiunta a bordo di un motorino guidato da un complice. La ragazza ha gettato il cellulare contro il rapinatore ed è fuggita, trovando riparo in un bar delle vicinanze, da dove ha dato l’allarme ai Carabinieri, presso i quali, in seguito, ha sporto denuncia per il furto subito.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017