Calcio: tris della Sanmartinese nel derby contro la Mirandolese, pari per Cavezzo e San Felice. Ok la Solierese

di Simone Guandalini – Nel weekend si sono disputate le gare valide per la sedicesima giornata del campionato di Eccellenza e per la dodicesima giornata dei campionati dalla Promozione alla Terza Categoria. Di seguito, il resoconto delle gare, categoria per categoria:

Eccellenza

Nel Girone A di Eccellenza, La Pieve Nonantola di mister Andrea Barbi (qui l’intervista pre-partita al tecnico granata) torna al successo dopo lo stop della scorsa settimana contro il Real Formigine. La formazione granata, in un altro derby modenese, supera 1-0 davanti al proprio pubblico la Vignolese, grazie ad una rete di Guerzoni in avvio di gara (11′). Con il successo odierno, undicesimo risultato utile nelle ultime dodici gare, La Pieve Nonantola torna ad agganciare al quinto posto della classifica il Real Formigine, che nell’anticipo del sabato aveva sconfitto, in trasferta, il Castelvetro (0-1).

Eccellenza, Girone A, risultati giornata 16:

Castelvetro Calcio – Real Formigine 0-1

Arcetana – Campagnola 4-0

Boretto – Virtus Castelfranco 3-2

Borgo San Donnino – Anzolavino Calcio 1-0

Castellana Fontana – Colorno 0-1

Cittadella Vis Modena – Agazzanese 3-3

La Pieve Nonantola – Vignolese 1907 1-0 (11′ Guerzoni)

Modenese Calcio – Sasso Marconi 1-2

Piccardo Traversetolo – Nibbiano&Valtidone 1-0

Rolo – Fidentina 2-1

Eccellenza, Girone A, classifica:

Borgo San Donnino 37

Virtus Castelfranco Calcio 37

Agazzanese 36

Cittadella Vis Modena 35

Real Formigine 30

La Pieve Nonantola 30

Colorno 29

Piccardo Traversetolo 28

Rolo 22

Sasso Marconi 21

Castelvetro Calcio 21

Arcetana 18

Nibbiano&Valtidone 17

Anzolavino Calcio 14

Modenese Calcio 14

Fidentina 13

Vignolese 1907 12

Castellana Fontana 12

Boretto 11

Campagnola 10

Promozione

Nel Girone C di Promozione, finisce a reti inviolate la gara tra Castelnuovo e San Felice. Fermati sul pareggio in trasferta, i giallorossi, comunque terzi, perdono punti dalle prime due della classe, Zola Predosa e Faro Coop, che superano rispettivamente Trebbo (0-1) e Quarantolese (2-0), ferma all’ultimo posto a pari punti (8) con la Vadese Sole Luna. Tra le altre formazioni della Bassa, termina la propria striscia di sei risultati utili consecutivi la Virtus Camposanto, che cade in casa contro l’Atletic Cdr Mutina, ora distante un solo punto dal San Felice: decide la gara una rete di Ligabue. Nelle zone basse della classifica, invece, il Cavezzo, dopo la sconfitta della scorsa settimana nel derby contro il San Felice, trova un pareggio a reti bianche nella gara casalinga contro l’Atletico Spm, che gli consente di salire a quota 9 punti, uno in più della coppia composta da Quarantolese e Vadese Sole Luna che chiude la classifica a quota 8.

Promozione, Girone C, risultati giornata 12:

Trebbo 1979 – Calcio Zola Predosa 0-1

Castelnuovo – San Felice 0-0

Cavezzo – Atletico Spm Calcio 0-0

Faro Coop – Quarantolese 2-0 (autogol (F), Pasquali (F))

Fossolo 76 Calcio – Casumaro 2-2

Porretta 1924 – Msp Calcio 1-5

Virtus Camposanto – Atletic Cdr Mutina 0-1 (Ligabue)

X Martiri – Vadese Sole Luna 3-0

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 29

Faro Coop 26

San Felice 22

Trebbo 1979 21

Atletic Cdr Mutina 21

Castelnuovo 18

Msp Calcio 16

Virtus Camposanto 16

X Martiri 16

Fossolo 76 Calcio 14

Atletico Spm Calcio 14

Porretta 1924 13

Casumaro 11

Cavezzo 9

Quarantolese 8

Vadese Sole Luna 8

Prima Categoria

Nel Girone D di Prima Categoria, importanti successi nelle zone alte della classifica per Ravarino e Solierese. Il Ravarino si conferma al secondo posto grazie al successo nel derby dei comuni del Sorbara sul campo della Solarese. A decidere l’anticipo del sabato pomeriggio, che termina sul punteggio di 3-1 per il Ravarino, sono le due reti di Sanci, che prima ribadisce in rete un rigore fallito da Piccinini e poi segna in pallonetto, e dello stesso Piccinini, che ribaltano il risultato dopo il vantaggio della Solarese, firmato al 60′ da Pedrazzi. La Solierese, invece, supera 1-0 davanti al proprio pubblico la Consolata 67 e si porta a ridosso delle prime posizioni della classifica, superando il Colombaro e agganciando al quinto posto la Sammartinese: a regalare alla Solierese il terzo successo consecutivo è una rete di testa su corner di Ronzoni. Nelle zone centrali della classifica, invece, trova la seconda vittoria di fila la Pol. Nonantola, che espugna il difficile campo della Sammartinese col punteggio di 1-0: a bersaglio Momodu.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 12:

Polisportiva Solarese – Ravarino 1-3 (Pedrazzi (S), Sanci, (R), Sanci (R), Piccinini (R))

Colombaro – United Carpi 1-2

Junior Fiorano – Maranello Sportiva 1-6

Madonnina Calcio – Lama 80 2-1

Pavullo – Veggia 1-0

Sammartinese – Pol. Nonantola 0-1 (Momodu)

Solierese Calcio – Consolata 67 1-0 (Ronzoni)

Virtus Cibeno – Gaggio 0-2

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Maranello Sportiva 29

Ravarino 27

United Carpi 24

Madonnina Calcio 24

Sammartinese 23

Solierese Calcio 23

Colombaro 22

Pavullo 20

Pol. Nonantola 15

Consolata 67 12

Lama 80 11

Virtus Cibeno 11

Gaggio 11

Junior Fiorano 9

Polisportiva Solarese 6

Veggia 5

Seconda Categoria

Nel Girone F di Seconda Categoria, in attesa della gara della Vis San Prospero, che scenderà in campo alle 18.30 contro il fanalino di coda Don Monari, allunga in vetta alla classifica la Fortitudo Modena, che pareggia 1-1 nello scontro diretto contro la Polisportiva Saliceta terza. Pesante ko per la Mirandolese, che cade con un netto 3-0 nel derby contro la Sanmartinese, al secondo successo consecutivo dopo una lunga striscia negativa: a bersaglio Giannetto, Bicaku e Bergamini, boccata d’ossigeno per la formazione di San Martino Spino, che sale a quota 14 punti in classifica, uscendo dalla zona calda. Dopo tre ko consecutivi in campionato e l’eliminazione in semifinale di Coppa Emilia nel derby contro la Vis San Prospero, torna al successo il Medolla, che, in casa, supera 2-1 in extremis il Baracca Beach penultimo in graduatoria: decisiva una rete di Cerchiara all’89’, in precedenza il gol Salvioli. 2-2, infine, tra Rivara e Virtus Mandrio: la formazione sanfeliciana trova il secondo pareggio consecutivo, dopo quello nel derby contro la Mirandolese, grazie alla doppietta su rigore di Golinelli, che, con un gol per tempo, risponde per due volte al vantaggio degli ospiti, firmato prima da Lugli in avvio di gara e, poi, da Bagala nella ripresa.

Nel Girone G di Seconda Categoria, invece, secondo ko consecutivo per lo Junior Finale, che, dopo aver ceduto al Libertasargile Vigorpieve la scorsa settimana, questa volta è stato sconfitto, in casa, dalla Balca Poggese (0-1): in gol al 66′ Giarratano, Junior Finale fermo a quota 13 punti all’undicesimo posto in classifica.

Seconda Categoria, Girone F, risultati giornata 12:

Campogalliano – Cabassi Union Carpi 1-1

Fortitudo Modena Calcio – Polisportiva Saliceta 1-1

Medolla – Baracca Beach 2-1 (Salvioli (M), Cerchiara (M))

Rivara – Virtus Mandrio 2-2 (Lugli (V), Golinelli (R), Bagala (V), Golinelli (R))

Sammartinese – Mirandolese Folgore 3-0 (Giannetto, Bicaku, Bergamini)

Villa d’Oro Calcio – Carpine 1954 0-1

Vis San Prospero – Don E. Monari (27/11, ore 18.30)

Seconda Categoria, Girone F, classifica:

Fortitudo Modena Calcio 26

Vis San Prospero 23*

Polisportiva Saliceta 23

Campogalliano 21

Villa d’Oro Calcio 20

Mirandolese Folgore 19

Medolla 18

Carpine 1954 18

Sanmartinese 14

Cabassi Union Carpi 13

Rivara 13

Virtus Mandrio 12

Baracca Beach 5

Don E. Monari 4*

*una partita in meno

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 12:

Atletico Borgo 1993 – Reno Centese 4-1

Junior Finale – Balca Poggese 0-1 (66′ Giarratano)

Libertasargile Vigorpieve – San Donato 0-4

Petroniano Idea Calcio – Crevalcore 1-0

Real Borgo F.C. – Rainbow Garanarolo 0-2

Real Sala Bolognese – Siepelunga Bellaria 2-1

XII Morelli – Bevilacqua 3-2

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Petroniano Idea Calcio 29

Siepelunga Bellaria 24

Balca Poggese 23

Real Sala Bolognese 22

XII Morelli 21

Atletico Borgo 1993 19

San Donato 17

Crevalcore 17

Rainbow Granarolo 17

Libertasargile Vigorpieve 15

Junior Finale 13

Bevilacqua 11

Reno Centese 8

Real Borgo F.C. -1

Terza Categoria

Nel Girone B (Modena) di Terza Categoria, non si fanno male nello scontro diretto di giornata per quanto riguarda le zone alte della classifica, Limidi e San Paolo, rispettivamente prima e seconda in classifica, che pareggiano a reti inviolate. Secondo ko nelle ultime tre partite per il Concordia di mister Serra, che cade 2-0 sul campo del Circolo Rinascita, mentre la Novese trova il terzo successo consecutivo, dopo quelli contro San Francesco Smile e Circolo Rinascita, superando 3-2, in trasferta, e scavalcando in classifica, la Robur La Pieve, ora penultima e ferma a quota 11 punti.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 12:

Polisportiva Cognentese – 4 Ville APS 0-1

Centro Polivalente Limidi – San Paolo 0-0

Circolo Rinascita – Concordia Calcio 2-0

Gino Nasi – San Vito 5-1

Polisportiva Union 81 – Magreta 0-2

Robur La Pieve – Novese 2-3

San Francesco Smile – Cortilese (27/11, ore 17)

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Centro Polivalente Limidi 23

San Paolo 22

San Francesco Smile 19*

4 Ville APS 20

Polisportiva Union 81 19

Cortilese 18*

Magreta 18

Polisportiva Cognentese 15

Circolo Rinascita 15

Gino Nasi 14

Novese 13

Concordia Calcio 12

Robur La Pieve 11

San Vito 5

*una partita in meno

