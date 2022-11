Coppa Emilia: Vis San Prospero in finale eliminando il Medolla. Ko la Mirandolese

di Simone Guandalini – Si sono disputate nella serata di ieri, mercoledì 23 novembre, le due semifinali della Coppa Emilia Modena di Seconda Categoria: tre le formazioni della Bassa modenese in campo, una sola, però, è riuscita a conquistare la finale. In un derby della Bassa modenese, infatti, la Vis San Prospero ha eliminato il Medolla, che continua il proprio periodo negativo dopo le tre sconfitte consecutive in campionato, battendolo 2-0 grazie alle reti di Diazzi e Pucillo. La formazione sanprosperese affronterà in finale la Flos Frugi, che, nell’altra semifinale, ha superato 3-2, in trasferta, la Mirandolese, ripescata dopo l’eliminazione ai quarti di finale per mano proprio del Medolla. Sotto 3-0, alla formazione di Mirandola non sono bastate le reti di Pozzetti e Bavieri, che hanno accorciato le distanze nella ripresa.

Foto di copertina: Instagram Mirandolese

