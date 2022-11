La Pieve Nonantola, intervista ad Andrea Barbi: “Promozione storica, soddisfatti dell’avvio di stagione”

di Simone Guandalini

NONANTOLA – In avvio di stagione, si è pagato lo scotto del salto di categoria, dalla Promozione all’Eccellenza, con un solo punto conquistato nelle prime 4 partite di campionato, poi, alla quinta giornata, è arrivata la svolta, con la vittoria 1-0 contro il Castellana Fontana. Da quel momento in poi, La Pieve Nonantola ha cominciato a mantenere una media che le ha consentito di posizionarsi stabilmente nei primi posti della classifica del Girone A di Eccellenza, dove ora occupa la sesta posizione dopo una striscia di 10 risultati utili consecutivi (8 vittorie e 2 pareggi), interrotta solo nell’ultima giornata da ko nel derby modenese contro il Real Formigine (3-1). Per fare un bilancio della stagione dei granata, abbiamo intervistato mister Andrea Barbi:

Mister Andrea Barbi, come giudica finora la stagione de La Pieve Nonantola?

“Al momento siamo molto contenti per questo avvio di campionato, inizialmente anche un po’ inaspettato perchè siamo una squadra neopromossa che ha confermato il gruppo che l’anno scorso ha vinto il campionato di Promozione, inserendo dei giocatori compatibili con le possibilità di una realtà come la nostra. Detto questo, e ribadendo la nostra soddisfazione, come tutte le squadre cerchiamo di vincere ogni partita. Inizialmente dovevamo un po’ calarci nella nuova realtà e l’approccio non è stato semplice, ma successivamente abbiamo meritato tutti i risultati positivi che sono arrivati: nessuno ci ha regalato niente. Sappiamo che il percorso è ancora lungo e che dovremo affrontare tante squadre ben organizzate”.

Il vostro campionato ha svoltato alla quinta giornata, con la vittoria contro il Castellana Fontana. Cos’è scattato?

“Questa squadra fin dalle prime partite ha avuto la personalità di andare in campo per giocarsela contro qualsiasi avversario. All’inizio qualche partita ci è girata un po’ male, e a volte abbiamo commesso qualche errore. La squadra, però, è sempre stata brava a non abbattersi e ha sempre cercato di reagire, quindi sapevo che fosse solo questione di tempo. La serie di risultati utili consecutivi è stata dovuta sicuramente ad un miglioramento generale della squadra: era solo questione di crederci maggiormente, perchè le buone basi si vedevano fin dall’inizio. La squadra ha capito che in un campionato così lungo c’è bisogno di tutti e quindi tutti si sono messi a disposizione: molte delle partite che abbiamo vinto 1-0 sono state decise da chi è entrato nella ripresa”.

Nella prossima partita è in programma la sfida contro la Vignolese: che tipo di partita sarà?

“Sicuramente, come tutte le partite, sarà impegnativa. Dobbiamo accantonare la sconfitta di domenica, gara in cui comunque abbiamo provato a fare la partita contro una buonissima squadra come il Real Formigine. Ora tocca alla Vignolese, che sulla carta ha una squadra per poter puntare alle prime posizioni anche se si trova un po’ indietro in classifica. Nonostante la classifica, è una squadra che può vincere contro qualsiasi avversario del girone. Mi aspetto una partita difficile, in cui non dovremo sottovalutare l’avversario: affronteremo una squadra che, soprattutto in attacco, ha interpreti di categorie superiori”.

Facendo un passo indietro e tornando alla scorsa stagione, che impressioni le ha lasciato la cavalcata dell’anno scorso in Promozione che vi ha portati in Eccellenza?

“E’ stato sicuramente un momento storico per La Pieve Nonantola. Si tratta di una realtà che in Promozione già da alcuni anni lottava per salire in Eccellenza (negli anni scorsi è stata persa una finale playoff) ed era costruita per provare a vincere il campionato. L’anno scorso è stata una cavalcata incredibile. Non ci ha regalato niente nessuno, perchè contro di noi tutti volevano fare punti. E’ stata una grande soddisfazione vincere il campionato con diversi punti di vantaggio sulla squadra in seconda posizione. E’ stata una bellissima annata: quest’anno l’obiettivo è di consolidare la categoria che abbiamo conquistato l’anno scorso, ovvero l’Eccellenza, con impegno ed entusiasmo”.

