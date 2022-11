Italia, rifugio precario: a Nonantola il convegno dedicato alla memoria dello storico Klaus Voigt

NONANTOLA- Domenica 6 novembre 2022, dalle ore 15.00, e lunedì 7, dalle ore 9.30, è in programma, presso il Cinema Teatro M. Troisi di Nonantola in viale delle Rimembranze 8, il convegno di studi “Italia, rifugio precario. In fuga dalla Germania: esuli e profughi ebrei tra le due guerre del Novecento” dedicato alla memoria dello storico Klaus Voigt.

Percorrendo le strade d’Europa, nel 1958 Klaus Voigt approda per la prima volta in Italia. Da allora, continui e ripetuti viaggi lo portano a frequentare archivi e istituzioni culturali, a stringere amicizie e legami di collaborazione, a considerare il nostro paese come sua seconda casa. Così è stato, fino alla sua scomparsa, nel settembre del 2021. Parallelamente maturavano i suoi interessi di studio e di ricerca, inizialmente orientati verso l’età medievale e poi confluiti su questioni storico-politiche contemporanee, in special modo sui temi dell’esilio ebraico dalla Germania nazionalsocialista. Seguendo le vite di profughi e perseguitati, rintracciandone le tante vie di fuga e disegnando gli scenari complessi di quelle migrazioni ha inaugurato un filone di studi, producendo, sin dagli esordi, una serie di contributi che hanno fatto scuola e che ancora figurano tra i nostri strumenti di lavoro.

Nei mesi scorsi, prima un gruppo di amici a Firenze e poi la comunità di Nonantola, hanno tributato a Klaus un lungo e affettuoso saluto. Ora, nel luogo che offrì riparo e cure ad una comunità di giovanissimi esuli, dei quali leggiamo la storia sulle indimenticabili pagine di Villa Emma. Ragazzi ebrei in fuga 1940-1945, le istituzioni con cui egli ha collaborato instancabilmente per più di trent’anni si danno convegno per un esame della sua opera e per una valutazione di progetti futuri, nel segno di un’antica amicizia e di un discorso che non s’interrompe.