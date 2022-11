Luca Bnà, da Mirandola in Lussemburgo per giocarsi la coppa del Mondo dei pasticceri

MIRANDOLA – Mentre gli azzurri di Mancini non ce l’hanno fatta ad accedere ai Mondiali di calcio, le eccellenze della cucina nazionale portano i nostri colori all’analoga competizione riservata ai cuochi di tutto il mondo. E in Lussemburgo, dove si gioca la Expogast V&B Culinary World Cup tra i cuochi della Nazionale c’è anche Mirandola, con il suo miglior giovane pasticcere: Luca Bnà. Il ventenne mirandolese cresciuto professionalmente tra la gelateria Arcobaleno di Marzia Mandrioli e la pasticceria Busuoli, vola alto, e in questi giorni si sta giocando con la Nazionale la sua coppa del Mondo.

Luca è partito giovedì 24, ed è arrivato in Lussemburgo dove si sono dati appuntamento i migliori cuochi delle più blasonate cucine. Luca, pur essendo così giovane, è il responsabile della pasticceria all’interno del “box” azzurro.

“La prima prova – racconta – è le mise en place dello chef table. Un tavolo di sei portate da affrontare in sei ore di preparazione. Questa è una delle competizioni più importanti di cucina a livello mondiale. La nazionale italiana cuochi è il fiore all’occhiello della federazione italiana cuochi. Il team che affronta le gare internazionali più prestigiose al mondo“. Come ti senti? “Con la grinta per portare a casa l’oro“.

