Mirandola, Luca Bnà nella Nazionale cuochi italiani ai Mondiali di pasticceria di Abu Dhabi

MIRANDOLA – A soli 21 anni, altro grande riconoscimento per Luca Bnà, il giovane pasticcere di Mirandola che, dopo aver già conquistato, in passato, il Campionato Italiano di pasticceria Juniores ed essersi aggiudicato anche il concorso “The Ultimate Chococake Award”, quest’anno è stato schierato dalla Nazionale cuochi italiani alla Global Chefs Challenge, competizione mondiale per cuochi, nella categoria Patry Chef, ovvero pasticceri.

A soli 21 anni, dunque, Luca Bnà ha potuto rappresentare i pasticceri italiani, cucinando in coppia con Antonio Dell’Oro, 36 lombardo, ai Mondiali di Abu Dhabi. Dopo aver studiato alla scuola alberghiera di Poggio Rusco e un anno di Ial a Cesenatico, Bnà ha lavorato alla pasticceria Busuoli di Mirandola, per poi trasferirsi alla Zizzola a Venezia, alla Regina di Quadri a Bologna e, infine, al ristorante Sunny Valley di Bormio. In occasione dei Mondiali di pasticceria, Bnà, insieme a Dell’Oro, ha preparato un dessert a base di cioccolato al latte, camomilla e bergamotto e una torta a caffè, nocciola e clementina.

