Seconda Categoria: scontro diretto Mirandolese – Vis San Prospero, trasferte per Medolla, Sanmartinese e Rivara

di Simone Guandalini – Derby della Bassa modenese e scontro diretto nelle zone alte della classifica del Girone F di Seconda Categoria in programma nel nono turno di campionato, che si disputerà nel weekend tra sabato 5 e domenica 6 novembre. Ad affrontarsi allo stadio “Lolli” saranno, infatti, Mirandolese (reduce dall’eliminazione ai rigori in Coppa Emilia Modena per mano del Medolla) e Vis San Prospero che, sempre ai rigori, ha, invece, eliminato la Fox Junior Serramazzoni in Coppa. Con una vittoria nel derby, la Mirandolese aggancerebbe i rivali di giornata, fermati sull’1-1 dal Campogalliano nell’ultimo turno, a quota 17 punti in classifica. A quota 15, e dunque a -3 dalle capoliste Polisportiva Saliceta (impegnata sul campo della Villa d’Oro) e Fortitudo Modena (trasferta in casa del Baracca Beach), si trova, invece, il Medolla, che, rilanciatosi con la vittoria contro la Sanmartinese e il passaggio del turno in Coppa dopo due ko consecutivi, farà visita alla Cabassi Union Carpi attualmente in zona playout. Trasferte in programma anche per Sanmartinese (proverà a rilanciarsi a Campogalliano dopo quattro sconfitte consecutive) e Rivara (dopo due ko, cerca il riscatto contro la Carpine).

Nel Girone G di Seconda Categoria, invece, dopo la buona prestazione che non è, però valsa punti contro il Real Sala Bolognese (ko 1-0), lo Junior Finale di mister Brandolini è atteso dalla sfida casalinga contro il Crevalcore quarto in classifica e reduce da tre successi consecutivi in campionato.

Seconda Categoria, Girone F, calendario giornata 9:

Sabato 5 novembre, ore 15:

Virtus Mandrio – Don E., Monari

Domenica 6 novembre, ore 14.30:

Baracca Beach – Fortitudo Modena Calcio

Cabassi Union Carpi – Medolla

Campogalliano – Sanmartinese

Carpine 1954 – Rivara

Mirandolese Folgore – Vis San Prospero

Villa d’Oro Calcio – Polisportiva Saliceta

Seconda Categoria, Girone F, classifica:

Fortitudo Modena Calcio 18

Polisportiva Saliceta 18

Vis San Prospero 17

Medolla 15

Mirandolese Folgore 14

Villa d’Oro Calcio 13

Campogalliano 13

Carpine 1954 11

Rivara 10

Virtus Mandrio 9

Sanmartinese 8

Cabassi Union Carpi 6

Don E. Monari 3

Baracca Beach 2

Seconda Categoria, Girone G, calendario giornata 9 (domenica 6 novembre, ore 14.30):

Balca Poggese – Real Sala Bolognese

Junior Finale – Crevalcore

Libertasagile Vigorpieve – Real Borgo F.C.

Rainbow Granarolo – XII Morelli

Reno Centese – Petroniano Idea Calcio

San Donato – Atletico Borgo 1993

Siepelunga Bellaria – Bevilacqua

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Petroniano Idea Calcio 19

Real Sala Bolognese 18

Siepelunga Bellaria 17

Crevalcore 14

Balca Poggese 14

XII Morelli 14

Atletico Borgo 1993 10

San Donato 10

Rainbow Granarolo 10

Libertasagile Vigorpieve 9

Bevilacqua 8

Junior Finale 7

Reno Centese 5

Real Borgo F.C.-1

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017