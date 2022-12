Punto nascite Mirandola, Platis e Neri (F)): “E’ interruzione di pubblico servizio, qualcuno dovrà risponderne”

MIRANDOLA – Non si attenua la bufera scatenata dalla decisione dell’Ausl di Modena di sospendere, senza una data di riapertura, l’attività di assistenza a travaglio e parto del punto nascite dell’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola. Tante le reazioni arrivate dal mondo politico: nella mattinata di oggi, venerdì 23 dicembre, i consiglieri di Provincia e Unione dei Comuni Modenesi Area Nord di Forza Italia, Antonio Platis e Mauro Neri hanno tenuto una conferenza stampa davanti all’ospedale di Mirandola.

“I fatti hanno superato anche quelle che potevano essere le peggiori previsioni – afferma Antonio Platis – L’Ausl in modo vergognoso ha deciso di imperio di sospendere il servizio del punto nascite. Bisogna che le responsabilità siano chiare e che tutti se le assumano. Non si può dopo la presentazione del bilancio regionale da parte del presidente Bonaccini che ha ricordato come questa terra rappresenti il 2% del Pil, ritrovarsi pugnalati alle spalle con un taglio del tutto ingiustificato. Se mancano i ginecologi a Carpi è un problema della rete ginecologica provinciale e non può essere Mirandola a farsi carico di questo. Se questi dirigenti si accorgono oggi che c’è qualcuno che va in pensione, è un fatto gravissimo e chi sbaglia deve assumersi delle responsabilità. Se qualche cooperativa non è disponibile a fare i turni il giorno di Natale, esiste un contratto e vogliamo vedere se è stato rispettato e se sono state inserite delle penali e, nel caso, se sono state applicate. Purtroppo, dopo il sisma c’è stato un taglio dei servizi: da 200 posti letto si è passati a 100, si è cercato di impoverire l’ospedale di Mirandola. Sentiamo dire che non ci sono ginecologi ed ostetriche, ma qual è il percorso che l’azienda sanitaria ha fatto con tutti i medici che hanno abbandonato questo territorio per andare altrove? Ci sono scelte aziendali che sono state fatte e che vanno combattute. Se Bonaccini vuole mantenere le promesse, deve prendere dei provvedimenti: devono essere sostituiti coloro che hanno sbagliato. Non è possibile che Mirandola debba pagare per gli errori degli altri. Ricordiamo che il 2 dicembre l’Ausl ha indetto un bando per confermare per altri 12 mesi i medici della cooperativa, poi dopo 20 giorni il punto nascite viene chiuso. Parliamo di un danno erariale: chiediamo tutti i dati per capire come si siano svolti i fatti. Chiediamo che tutte le persone che hanno a cuore l’ospedale e il punto nascite di Mirandola scendano in piazza a manifestare. Siamo di fronte alla chiusura di un pubblico servizio per incapacità della dirigenza di garantire la copertura dei turni”.

“Il sindaco di Medolla e presidente dell’Ucman Calciolari è stato categorico: la sospensione del servizio è a tempo indeterminato – afferma invece Mauro Neri. – Ciò vuol dire che il punto nascite è chiuso. A questo proposito, come Forza Italia avevamo preparato una mozione molto interessante insieme anche al Pd, approvata da tutti in Unione, ma poi affossata in Provincia. Il Pd è in completa confusione”.