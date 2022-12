Tentato furto con spaccata a Cento, banda inseguita in auto a Cavezzo e Camposanto

CENTO, CAVEZZO, CAMPOSANTO – Una scena di quelle “da film” si è verificata nei giorni scorsi nel territorio di confine tra la provincia di Ferrara e quella di Modena. Dopo un furto con spaccata tentato a Cento, nel ferrarese, ma andato a vuoto, infatti, una banda di malviventi è stata intercettata da una pattuglia dei Carabinieri, che si è messa all’inseguimento dell’auto. Inseguimento – si legge su “Il Resto del Carlino” – durato diversi chilometri, tant’è che i Carabinieri sarebbero rimasti sulle tracce dei ladri anche nel territorio modenese, fino ai comuni di Camposanto e Cavezzo, dove i malviventi avrebbero anche lanciato oggetti dai finestrini della propria vettura per rallentare l’inseguimento dei militari. I ladri sono riusciti a fuggire e a far perdere le proprie tracce, ma ora i Carabinieri sono al lavoro per identificarli e rintracciarli.

