Calcio a 5: Modena Cavezzo fuori dalla Coppa Italia, Pro Patria San Felice a valanga contro il Futsal Shqiponja

Modena Cavezzo Futsal e Pro Patria San Felice sono stati impegnati questa settimana nelle gare valide, rispettivamente, per la Coppa Italia e per il recupero della gara di campionato contro il Futsal Shqiponja.

Continua il momento no del Modena Cavezzo Futsal che, dopo quattro ko consecutivi a cavallo della pausa natalizia, deve dire addio alla Coppa Italia a causa della sconfitta contro la Todis Lido di Ostia, seconda in classifica in campionato, che si impone con un netto 7-1 e passa il turno. Di El Madi l’unico gol della formazione modenese nella gara disputatasi ieri, mercoledì 25 gennaio.

Nel recupero della gara di campionato valida per il Girone A (Modena) di Serie D, invece, la Pro Patria San Felice ha battuto 8-0 davanti al proprio pubblico il Futsal Shqiponja, chiudendo in questo modo il girone d’andata a punteggio pieno, con un percorso netto di nove vittorie in altrettante partite disputate, che sono valse alla formazione giallorossa il primo posto a +8 sullo Sporting Sant’Ilario secondo. La gara contro la formazione reggiana era stata sospesa lo scorso novembre e, in seguito, il risultato non era stato omologato dal Giudice Sportivo. In gol per la Pro Patria Cellurale, Degli Esposti, Asmaoui, Gaglio, Spatari, Golinelli e M. Spinelli, che ha firmato le prime due reti in maglia giallorossa.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017