Calcio a 5: il Modena Cavezzo cade in trasferta contro la Roma

di Simone Guandalini – Quarto ko consecutivo in campionato, nel Girone B di Serie A2 di calcio a 5, per il Modena Cavezzo Futsal, che sabato 21 gennaio è caduto 3-1, in trasferta, sul campo della Roma, che ha in questo modo scavalcato la formazione modenese in classifica. Il Modena Cavezzo Futsal, a cui non basta una rete di Barbieri, scivola così al nono posto in graduatoria, fuori dalla zona playoff, in vista della prossima gara, in cui ospiterà il Lido di Ostia secondo in classifica.

Serie A2, Girone B, risultati giornata 19:

Lazio C5 – A.P. C5 2-4

Italpol C5 – Lenzi Automobili Prato 8-3

Città di Massa C5 – Ecocity Futsal Genzano 2-4

CLN CUS Molise – Futsal Cesena 4-3

Saviatesta Mantova – Eur Calcio a 5 2-1

Todis Lido di Ostia – Sporting Hornets Roma 11-1

Roma C5 – Modena Cavezzo Futsal 3-1

Riposa: Active Network Futsal

Serie A2, Girone B, classifica:

Ecocity Futsal Genzano 50

Todis Lido di Ostia 46

Futsal Cesena 33

Active Network Futsal 31*

Saviatesta Mantova 29

Roma C5 26

Sporting Hornets Roma 26*

Lazio C5 25

Modena Cavezzo Futsal 25*

Italpol C5 23

CLN CUS Molise 23

A.P. C5 17

Eur Calcio a 5 12

Città di Massa C5 9

Lenzi Automobili Prato 4*

*una partita in meno

