Calcio a 5: successo esterno per il Modena Cavezzo, continua a vincere la Pro Patria San Felice

di Simone Guandalini – Due vittorie sono arrivate per il Modena Cavezzo Futsal e la Pro Patria San Felice nelle ultime gare disputate dalle due formazioni della Bassa modenese. Il Modena Cavezzo Futsal, impegnato nel Girone B di Serie A2, ha trovato il terzo successo consecutivo, superando sabato, in trasferta, il fanalino di coda Lenzi Automobili Prato, col punteggio di 1-3. La doppietta di Dudù Costa e la rete di Barbieri hanno consentito agli uomini di mister Checa di salire a quota 22 punti in classifica, al quarto posto a pari merito con due squadre, Mantova e Active Network. Nel Girone A (Modena) di Serie D, invece, nel turno infrasettimanale disputato mercoledì 7 dicembre, la Pro Patria San Felice ha proseguito il proprio cammino, fin qui netto e privo di passi falsi: la vittoria casalinga contro Carpaneto (3-0) ha, infatti, confermato il primo posto in solitaria dei giallorossi, a +3 sul Futsal Shqiponja secondo: in gol sono andati Asmaoui (doppietta) e Degli Esposti.

Serie A2, Girone B, risultati giornata 13:

A.P. C5 – Città di Massa C5 6-2

Lazio C5 – Todis Lido di Ostia 3-4

Sporting Hornets Roma – Ecocity Futsal Genzano 0-7

Eur Calcio a 5 – Active Network Futsal 0-3

CLN CUS Molise – Roma C5 2-3

Lenzi Automobili Prato – Modena Cavezzo Futsal 1-3

Saviatesta Mantova – Italpol C5 4-2

Riposa: Futsal Cesena

Serie A2, Girone B, classifica:

Todis Lido di Ostia 31

Ecocity Futsal Genzano 30

Futsal Cesena 26

Saviatesta Mantova 22

Modena Cavezoz Futsal 22

Active Network Futsal 22

Sporting Hornets Roma 20

CLN CUS Molise 20

Roma C5 16

Lazio C5 14

Italpol C5 13

A.P C5 10*

Eur Calcio a 5 7*

Città di Massa C5 4

Lenzi Automobili Prato 3

*una partita in meno

Serie D, Girone A (Modena); risultati giornata 8:

Legione Parmense – Corte Calcio 3-0

Pro Patria San Felice – Carpaneto Chero 3-0

Sporting Club Sant’Ilario – Original Celtic Bhoys 4-2

Fabbrico – Emilia Futsal Accademy 1-4

Futsal Shqiponja – Virtus Cibeno 4-2

Serie D, Girone A (Modena), classifica:

Pro Patria San Felice 21*

Futsal Shqiponja 18*

Sporting Club Sant’Ilario 16

Virtus Cibeno 15

Emilia Futsal Accademy 13

Carpaneto Chero 1922 9

Corte Calcio 9

Original Centic Bhoys 6

Fabbrico 4

Legione Parmense 4

*una partita in meno

