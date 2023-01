Ingannati da una falsa offerta di lavoro, due giovani rumeni bloccati a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Giunti in Italia dalla Romania dopo aver accettato un’offerta di lavoro a Bologna, due giovani di nazionalità rumena sono ora bloccati a San Felice e hanno chiesto aiuto al Comune.

I due giovani – si legge sulla “Gazzetta di Modena” – vivevano a Baia Mare, piccolo paese della Romania che si trova vicino al confine con l’Ucraina. Proprio la vicinanza con l’Ucraina e il conseguente arrivo di numerosi profughi dopo l’inizio della guerra lo scorso febbraio, unito alla mancanza di prospettive offerte dal piccolo paese, hanno spinto i due ad accettare un’offerta di lavoro proveniente dall’Italia e, più precisamente, da Bologna.

I due si sono così messi in viaggio in treno utilizzando i pochi soldi che avevano da parte per il trasferimento in Italia. Una volta giunti nel nostro paese, però, hanno provato a contattare l’uomo che aveva offerto loro il lavoro, ma di lui non c’era più traccia e, naturalmente, nemmeno dell’impego offerto.

Senza più soldi per proseguire il viaggio fino a Bologna, i due giovani sono così stati costretti a scendere dal treno a San Felice, dove ora si trovano, impossibilitati a fare rientro in Romania per la mancanza di denaro e, al tempo stesso, impossibilitati a trovare un alloggio temporaneo per lo stesso motivo. Così, hanno deciso di chiedere aiuto al Comune: presentatisi in municipio, sono stati indirizzati al consolato. Ora si cercherà una soluzione per i due giovani giunti in Italia dopo essere stati truffati con una falsa offerta di lavoro.

