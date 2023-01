La baby gang al supermarket, i maltrattamenti in famiglia, il Covid: ecco gli agenti premiati con encomio tra la Polizia Locale di Mirandola

MIRANDOLA – La baby gang al supermarket, i maltrattamenti in famiglia, il Covid: ecco gli agenti premiati con encomio tra la Polizia Locale di Mirandola. Come ogni anno, al termine dei dodici mesi solari, si fa il punto sulle attività degli agenti e dei dirigenti che sono particolarmente meritevoli di essere valorizzate. Quest’anno presso la sala consiliare del Municipio di Via Giolitti, sono state conferite dal Sindaco le seguenti onorificenze per un paio di casi di cronaca che hanno coinvolto la Polizia Locale.

– Elogi scritti, per gli operatori Raffaele di Canosa e Gabriele Mantovani, per aver contribuito alla efficace riuscita di un T.s.o. ad un individuo, accertata la presenza di maltrattamenti in famiglia;

– Encomi per gli operatori Raffaele Di Canosa e Valerio Zoni per aver indagato e risolto positivamente un fenomeno di delinquenza messo in atto da tre minorenni e due maggiorenni a danno di più esercizi commerciali cittadini (in questo caso di parla in particolare della baby gang che aveva preso di mira il Conad, dove rubacchiavano, urlavano e minacciavano. La Polizia locale è riuscita a smantellare l gruppo, procedendo con denunce e segnalazioni, ma anche coinvolgendo le famiglie dei ragazzi, ricevendo ringraziamenti sia dal supermercato che da alcune delle famiglie)

– Encomio per aver prestato servizio di controllo sul territorio durante l’emergenza Covid 19: Dott. Comandante Gianni Doni, Commissario Capo Emanuela Ragazzi, Sovrintendente Marco Prandini, Sovrintendente Gianni Ghisi, Sovrintendente Enzo Panza, Assistente Capo Bruno Molon, Assistente Capo Valerio Zoni, Assistente Capo Giulio Bedendi, Assistente Alessandro Sgarbi, Assistente Antonino Raco, Assistente Emiliano Gatti, Agente Danilo Cardella, Agente Raffaele Di Canosa, Agente Gabriele Mantovani. Infine, una medaglia di lungo comando – 10 anni – Dott. Gianni Doni-

