Massa Finalese, furto in sala giochi: bottino di 5mila euro

FINALE EMILIA – Ladri nuovamente in azione nel territorio della Bassa modenese. Dopo gli episodi segnalati nei giorni scorsi, in particolare recentemente i furti in un edicola-tabaccheria di San Felice e in alcuni negozi e attività commerciali di San Prospero, questa volta nel mirino dei malviventi è finita una sala giochi di un bar di Massa Finalese, frazione di Finale Emilia. Come si legge su “Il Resto del Carlino”, i ladri, che hanno agito nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 gennaio, hanno prima messo fuori uso con un bastone di legno, protetti da cappucci e mascherine, le telecamere di videosorveglianza dell’attività, quindi con una scala sono riusciti ad entrare evitando che si azionasse l’allarme. Successivamente, hanno svuotato il registratore di cassa, per poi portare via il cambiamonete della sala slot del locale. Secondo una prima stima da parte dei titolari dell’attività, l’ammontare di quanto derubato di aggirerebbe intorno ai 5mila euro

