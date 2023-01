Mirandola, furgone esce di strada in via delle Valli in direzione Quarantoli: un ferito

MIRANDOLA – Incidente stradale nella mattinata di ieri, giovedì 12 gennaio, in territorio mirandolese. Intorno alle 11.30, infatti, un furgone è uscito di strada, finendo nel fossato a lato della carreggiata, in via delle Valli, in direzione Quarantoli. Sul posto, oltre al 118, che ha soccorso un uomo, che ha riportato ferite di media gravità, anche la Polizia Locale di Mirandola, per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017