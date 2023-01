Mirandola, spray urticante spruzzato in strada: tre persone all’ospedale

MIRANDOLA – Spray urticante spruzzato in strada, all’apparenza senza nessun motivo. Per questa ragione, lo scorso mercoledì 11 gennaio, a Mirandola, tre persone sono finite al Pronto soccorso. Come riporta “Il Resto del Carlino”, a spruzzare lo spray urticante sarebbe stato un uomo sulla settantina che stava passeggiando nella zona di viale della Libertà, nelle vicinanze della scuola materna “Don Adani”. Dopo aver incrociato per strada un altro uomo, invece di rispondere al suo saluto, l’uomo avrebbe estratto una bomboletta di spray urticante e l’avrebbe utilizzata. Oltre all’uomo incrociato per strada (si tratta di un pensionato 76enne), a finire all’ospedale, fortunatamente senza gravi conseguenze, sono state anche due donne che si trovavano nelle vicinanze. L’uomo vittima dell’aggressione con lo spray urticante ha sporto denuncia alla Polizia di Stato.

