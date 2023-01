Montaggio filmati e modifica immagini, competenze digitali al centro di nuovi corsi per under 35

MODENA – Montare un filmato con lo smartphone, modificare le immagini vettoriali al computer e programmare un microcontrollore. Sono alcune delle competenze digitali che si possono apprendere nei nuovi corsi per under35 proposti a Modena dall’associazione Civibox al My Net Garage di via degli Adelardi 4 e al Net Garage di via San Faustino 155/v (al Windsor park). In tutto sono sei le proposte formative, di cui per alcune è programmato l’avvio già alla fine di gennaio, a cui è possibile iscriversi.

Al My Net Garage, in particolare, alle ore 17.30 di giovedì 2 febbraio prende il via il laboratorio di robotica incentrato sulla piattaforma hardware open-source Arduino (in tutto cinque incontri), alle 17 di lunedì 6 febbraio inizia il corso sul programma di grafica Adobe Photoshop e alle 15 di lunedì 13 febbraio quello sul software per il montaggio di video Adobe Premiere (sei incontri per entrambi).

Al Net Garage, invece, alle ore 15 di sabato 21 gennaio comincia il laboratorio di videomaking realizzato col computer (due incontri), alle 15 di giovedì 2 febbraio parte il corso di robotica con Arduino (cinque incontri) e alle 15 di sabato 4 febbraio quello di videomaking con lo smartphone (due incontri).

Le attività del My Net Garage e del Net Garage si inseriscono nel contesto delle azioni promosse dall’Amministrazione comunale volte a favorire l’orientamento al futuro soprattutto sui temi del lavoro e della formazione. I due centri fanno parte, infatti, del network modenese di luoghi in cui è possibile navigare gratuitamente sul web (liberamente o assistiti da operatori qualificati) e frequentare, appunto, lezioni sui temi delle nuove tecnologie, ma anche ricevere supporto per la compilazione del curriculum vitae.

Ulteriori informazioni sono pubblicate online (www.comune.modena.it/ informagiovani). Approfondimenti anche al telefono (059 2034844 e 334 2617216), via mail (info@civibox.it) e sui social network (www.facebook.com/civibox).

