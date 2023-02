Antonella Canossa fuori dalla Giunta di Mirandola: “Una grande amarezza”. Per sostituirla ipotesi Bergomi

E’ stata fatta fuori perché è “venuto meno il rapporto di fiducia” dopo aver “espresso giudizi critici nei confronti dell’operato dell’Amministrazione in forme improprie”. E’ finita così l’avventura politica di Antonella Canossa con la giunta del sindaco leghista Alberto Greco, che al momento tiene per sè le deleghe che sono state di Canossa, Sanità, Viabilità, Servizi Sociali, Servizi Demografici, Pari Opportunità, ma che potrebbe decidere di redistribuire in Giunta o assegnare a un nuovo assessore. Se si vuole conservare la quota di donne del 50% con cui è partita la Giunta nel 2019, serve una donna, e in pole position c’è Maria Paola Bergomi, docente universitaria bresciana, sposata con il consigliere comunale leghista Guglielmo Golinelli e che ha già alcune esperienze amministrative alle spalle e qui a Mirandola è presidente del Consorzio per il Festival della Memoria.

Intanto, la Canossa si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Ecco la sua replica alla decisione del sindaco, arrivata come comunicato stampa dell’assessora uscente