Mirandola, incarico revocato all’assessora Canossa. Ganzerli (Pd): “Altro pezzo di maggioranza se ne va”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, il capogruppo Pd in Consiglio comunale di Mirandola, Roberto Ganzerli, interviene in merito alla revoca dell’incarico all’assessora Canossa da parte del sindaco Greco:

“Un altro pezzo di maggioranza se ne va dopo l’assessore Forte. L’assessora Canossa non stava più agli ordini del partito ed è stata messa da parte. La Lega di fatto si chiude in casa sempre più da sola e minoritaria. La Giunta leghista ha fatto fuori tutti quelli che non erano del partito. Servono competenze per governare questa città, mentre per la Lega al governo serve la tessera del carroccio per sedere in Giunta e obbedire al partito”.