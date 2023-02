Controlli straordinari dei Carabinieri a Carpi: 75 persone identificate e 40 veicoli controllati

Nella serata di sabato, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno attuato un controllo straordinario del territorio nelle zone sensibili sotto il profilo dei reati contro il patrimonio, al fine di prevenire e contrastare i furti in abitazione.

Il servizio si è svolto in orario serale, impiegando più pattuglie delle Stazioni della bassa modenese e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia.

Nel corso delle attività, sono state identificate 75 persone e controllati 40 veicoli, oltre ad un esercizio pubblico ubicato nel comune di Carpi.

Parte del servizio è stato dedicato anche al controllo delle persone sottoposte a misure restrittive presso le rispettive abitazioni, al fine di vigilare sul rispetto delle perscrizioni imposte con l’applicazione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Durante tali servizi, nelle zone vigilate non sono state riscontrate criticità in relazione alla consumazione di reati contro il patrimonio.

I controlli proseguiranno sulla base della programmazione dei Controlli Staordinari predisposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena, in tutti i comuni del teritorio modenese.

