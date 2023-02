Frontale sulla Sp 468 tra San Felice e Camposanto, grave una ragazza di 28 anni

Frontale sulla Sp 468 tra San Felice e Camposanto, grave una ragazza di 28 anni. E’ successo mercoledì, attorno alle 12.45, in pieno giorno. Come abbiamo riferito in mattinata, mentre percorrevano la provinciale che congiunge Camposanto e San Felice, poco prima della rotonda, si sono scontrate una Pegeout guidata da una ragazza di 28 anni residente nel bolognese e il furgone condotto da un 40enne domiciliato nel modenese. L’impatto, frontale-laterale, è stato violento, tanto che la ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto. E’ stato necessario intervenire per estrarla, e subito è apparsa in gravi condizioni, anche se lucida. E’ stata portata con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna.

Ferito anche il conducente del furgone, trasportato a Baggiovara.

La strada è rimasta chiusa per due ore per consentire la pulizia per l’olio e la benzina sversata. Sul posto tre pattuglie della Polizia Locale Area Nord.

Poco prima, a Medolla, un altro incidente stradale.

