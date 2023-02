Camposanto, due feriti nello scontro tra un furgone e un’auto in via per San Felice

CAMPOSANTO – Doppio incidente intorno all’ora di pranzo nella Bassa modenese. Prima i Vigili del Fuoco di San Felice sono intervenuti a Medolla per lo scontro tra un’auto e un furgone, che ha causato due feriti. La squadra dei Vigili del Fuoco aveva appena terminato le operazioni di soccorso quando è stata dirottata verso Camposanto per un altro incidente. Anche a Camposanto, in via per San Felice, si era verificato un incidente tra un furgone e un’auto: anche in questo caso, si segnalano due feriti.

