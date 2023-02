La movida sicura e l’educazione stradale ai più giovani, ecco i fiori all’occhiello della Polizia Locale Area Nord

SAN FELICE, CAMPOSANTO, MEDOLLA, SAN PROSPERO, CONCORDIA E SAN POSSIDONIO – La movida sicura e l’educazione stradale ai più giovani, ecco i fiori all’occhiello della Polizia Locale Area Nord. In occasione della presentazione dei dati sull’attività del 2022, resi noti nel corso della festa del patrono del Corpo, San Sebastiano, che si è tenuta a Camposanto, abbiamo fatto il punto sull’anno appena passato con il comandante Euro Bellei. Con lui, nella centrale della Polizia locale di San Felice su Panaro, anche gli ispettori Claudio Rossi e Gianni Luppi.

Se guidi non bere

Il primo progetto che merita di essere evidenziato è il “Progetto alcol” promosso dalla Regione sul territorio modenese, che vede proprio qui nella Bassa realizzati la metà dei controlli della provincia. C’è stata una forte attenzione sui grandi eventi e la movida, sia sul fronte della formazione ai pericoli dell’alcol alla guida, che su quello della repressione degli illeciti. Tutta l’estate è stata impegnata sui minori, con la Polizia Locale sempre presente in tutti gli eventi, anche i più isolati . Un’opera di prevenzione indiretta, perchè anche solo vederli sul posto, fa riflettere se si è bevuto troppo oppure no, e toglie molti autisti ubriachi dalle strade.

In autunno ci sono state invece lezioni nelle scuole, ad esempio al liceo Morandi di Finale Emilia, e gli stessi agenti sono stati formati e preparati sulle dipendenze.

Monopattini e biciclette, non è mai troppo presto per guidare bene

Altro progetto di punta è quello dell’educazione stradale nelle scuole, portata avanti nel corso dell’anno scolastico in tutte le scuole primarie del territorio. E’ prevista una sua evoluzione appena a maggio sarà pronto il nuovo circuito di educazione stradale previsto a San Prospero. In via Viazza si terranno percorsi educativi per biciclette e monopattini sui pericoli stradali per tutti i bambini e le bambine che frequentano le scuole del territorio e per i cittadini, in cui sono coinvolti anche i gruppi di vicinato per la manutenzione.

Anche in questo caso, gli agenti hanno frequentato lezioni di comunicazione ai bambini.

Assicurazione, revisione e autovelox, uno sguardo ai dati

Scorrendo i dati del 2022 balzano agli occhi i 36 mila controlli effettuati con il Targasystem. E’ la tecnologia corredata dall’azione della pattuglia, in cui una telecamera montata sulla vettura parcheggiata a bordo strada riprende il transito degli autoveicoli e fotografa la targa. Poi è previsto il collegamento immediato con la Motorizzazione Civile, che comunica se ci sono irregolarità con l’assicurazione o con la revisione. Se ci sono irregolarità, allora l’automobilista viene raggiunto da una pattuglia parcheggiata più in là sulla strada, non si parte all’inseguimento come nei film americani.

Quante sono le violazioni riscontrate così? Il 5%, che vuol dire che su 100 macchine in circolazione nella Bassa, cinque viaggiano senza assicurazione o revisione, una bomba sociale.

Senza parlare dei casi limite, come quello dei due cittadini che viaggiavano da più di vent’anni senza patente e che sono stati finalmente scoperti dopo che o non hanno mai circolato o sono stati semplicemente fortunati a non incappare mai nei controlli. Ora l’aria è cambiata e l’investimento sulle tecnologie sta dando molti risultati.

La violazione dei limiti di velocità è stata sanzionata su tutto il territorio coperto dalla Polizia Locale Area Nord per 2.666 volte, con l’autovelox di Camposanto al Ghirone sulla Panaria a fare da record con 1400 automobilisti sanzionati. E’ solo secondo all’autovelox di Massa Finalese, che di multe in un anno ne ha fatte 2.500.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017