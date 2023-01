La velocità, la cintura, il rosso bruciato. Gli incidenti mortali e i salvataggi: ecco il 2022 della Polizia Locale Area Nord

SAN FELICE SUL PANARO, CONCORDIA, MEDOLLA, CAMPOSANTO, SAN PROSPERO, SAN POSSIDONIO – La velocità, la cintura, il rosso bruciato: sono queste le irregolarità più sanzionate dalla Polizia Locale Area Nord nel 2022, anno difficile per la Bassa martoriato da 193 incidenti che hanno avuto complessivamente 93 feriti e 6 morti. Si è fatto il punto dell’attività – che comprende anche tanto altro: dalla ricerca delle persone disperse ai controlli nei parchi, dagli abusi edilizi alle sanzioni per i furbetti della spazzatura – in occasione delle le celebrazioni per il patrono della polizia locale, San Sebastiano, avvenute quest’anno a Camposanto, uno dei 6 comuni coperti dal distaccamento Area Nord assieme a San Felice, Concordia, Medolla, San Possidonio e San Prospero.

I numeri più significativi dell’anno appena chiuso sono questi: 11 mila veicoli controllati, più di mille posti di blocco su strada e 35 mila auto e camion controllati con le telecamere del Targa System che smaschera a distanza chi non ha assicurazione o revisione. Quasi 2.700 gli alcoltest fatti, e 15 i pirati della strada puniti per essere scappati dai luoghi degli incidenti. Tra le 5.500 multe elevate per le violazioni al codice della strada al primo posto c’è l’eccesso di velocità (2.700 multe), il mancato uso delle cinture di sicurezza (403) e il passaggio col rosso (258).

Sabato mattina, dopo la deposizione di una corona al monumento dei caduti, le delegazioni intervenute si sono ritrovate nei locali della parrocchia camposantese, dove il parroco don Maciolek ha celebrato la messa. Le autorità hanno poi salutato gli operatori delle forze dell’ordine presenti nella Sala Ariston, dove sono stati consegnati gli encomi agli operatori della polizia locale dell’Unione che si sono distinti in particolari operazioni.

«Celebriamo in questa giornata il patrono della polizia locale San Sebastiano ma anche l’importante lavoro svolto dalle donne e dagli uomini della nostra polizia locale – ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza Michele Goldoni – e non possiamo prescindere dalle sfide che ci aspettano, per quanto riguarda la sicurezza. La tecnologia si sta dimostrando un elemento sempre più prezioso, ma il fattore umano e la collaborazione tra le forze di polizia è il vero strumento per raggiungere l’obiettivo comune, che è la serenità delle nostre comunità. Il 2022 è stato un anno particolare per il Corpo di polizia locale dell’Unione (che ha perso tutta la parte relativa a Mirandola con la Mirandolexit, e il conseguente, difficile divorzio tra colleghi, Ndr) ma il comandante Euro Bellei e i suoi collaboratori sono riusciti a vincere sfide importanti. Confidiamo che si possa continuare su questa strada, intrapresa con grande soddisfazione di tutti»

«La presenza della polizia locale, unitamente a tutti le altre forze dell’ordine, garantisce la sicurezza dei cittadini e il vivere nel rispetto delle regole da parte di tutta la comunità; dobbiamo esservi grati per il lavoro che svolgete a favore di tutti – ha detto ai presenti il Presidente dell’Unione Alberto Calciolari – e come amministratori dobbiamo dotarvi di tutti gli strumenti e le professionalità per permettervi di svolgere al meglio il vostro lavoro, così indispensabile. Siete un punto di riferimento per tutti, nelle emergenze come il terremoto e la pandemia, ma anche nella vita di tutti i giorni. Sono grato alla giunta dell’Unione e al sindaco delegato Michele Goldoni per l’attenzione che viene dedicata al tema della

sicurezza e della polizia locale. Ma le sfide sono rivolte al futuro e tutti noi faremo quanto in nostro potere per essere al vostro fianco».

Il comandante Euro Bellei ha sottolineato l’importanza delle donne che svolgono il loro lavoro nella polizia locale e ha apprezzato la raccolta iconografica dedicata a San Sebastiano curata dal Commissario Claudio Rossi.

I DATI DEL 2022 SULL’ATTIVITA’ DELLA POLIZIA LOCALE NEI COMUNI DI SAN FELICE, CAMPOSANTO, MEDOLLA, CONCORDIA, SAN POSSIDONIO E SAN PROSPERO

SISTEMA ORGANIZZATIVO 2022

Servizi alle scuole 4.167

Ore di educazione stradale 274

Notifiche 154

Accertamenti anagrafici 1.886

Sopralluoghi, pareri e autorizzazioni 389

Ordinanze di viabilità 345

TSO – ASO 6

Attività di P.G. – fascicoli 275

2022

Controlli su commercio e pubblici esercizi

per verifica normativa Covid 19 (fino al 31 marzo) 488

Persone controllate normativa Covid 19 (fino al 31 marzo) 1.368

Sanzioni normativa Covid 19 (fino al 31 marzo) 13

Controlli su commercio e pubblici esercizi 433

Violazioni al commercio e p.e. contestate 4

Verifiche sulla regolarità del lavoro 131

(laboratori, cantieri, autotrasporto, altre attività)

2022 Posti di controllo 1.130

Veicoli controllati 11.567

Veicoli controllati con Targasystem 35.933

Violazioni al C.d.S. 5.518

Controlli con alcol-narco test 2.669

Violazioni art. 186 ed art. 187 C.d.S. 36

Violazioni art. 189 C.d.S. (fuga su sinistro) 15

Guida senza patente (art. 116 C.d. S.) 18

Controlli autotrasporto merci 286

Documenti di guida ritirati 83

Veicoli sottoposti a fermo o sequestro 109

Veicoli non assicurati (art.193) 85

Veicoli non revisionati (art. 80) 515

Mancato uso sistemi ritenuta (art. 172) 403

Utilizzo apparecchi telefonici (art.173) 81

Superamento limiti velocità (art. 142) 2.666

Passaggio con luce rossa (art. 146 c.3) 258

Incidenti stradali rilevati – totale 193

con soli danni 94 di cui

con lesioni 93

con esito mortale 6

SICUREZZA SULLE STRADE, TUTELA DELL’ AMBIENTE E VIVIBILITÁ DEL TERRITORIO 2022

Servizi di controllo nei centri abitati 892

Servizi di controllo nei parchi pubblici 1.280

Verifiche sull’attività edilizia 46

Abusi edilizi riscontrati 17

Interventi di tutela ambientale 333

Violazioni ambientali contestate 48

ELENCO OPERATORI DESTINATARI DI ENCOMIO

Gli encomi hanno riguardato in particolare le vicende relative alla ricerca e la ritrovamento di una ragazza scomparsa, a febbraio scorso nelle campagne di San Felice, una rissa tra giovani sventata e un incidente stradale avvenuto a Concordia a gennaio 2022. Sono andati a:

– Commissario capo Luppi Gianni.

– Assistente Capo Baroncini Erika.

– Assistente capo Buanchini Matteo.

– Sovrintendenti Mantovani Massimo e Borgonovi Elena.

– Assistente capo Barbieri Simone e sovrintendente Caleffi Maria Cristina.

– Agenti Torri Barbara e Guandalini Mirella.

– Commissario Capo Luppi Gianni e Assistente Calanca Riccardo.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017