Manifestazione contro la discarica, a Finale Emilia modifiche alla viabilità sabato 11 febbraio

FINALE EMILIA – Al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione “Giù le mani dalla nostra terra” che si terrà nella mattinata di sabato 11 febbraio, a Finale Emilia viene istituito un divieto di sosta, con rimozione su tutta via della Rinascita, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e comunque vincolato alle tempistiche del transito dei veicoli coinvolti nella manifestazione e del corteo. Il traffico sulle strade interessate dalla manifestazione (via della Rinascita, via Comunale Rovere, via Battaglia, via Rotta, via Dante, via Cappuccini, via Zuffi, via Frassoni, via Seminario, via Canalazzo Cascinetta e Tangenziale Nord per il corteo dei veicoli; Giardini De Gasperi, via N. Sauro, piazza Verdi, via C. Battisti, viale Trento e Trieste, via Legnari e via della Rinascita, per il corteo pedonale) verrà invece chiuso, per il tempo strettamente necessario, in concomitanza con il transito dei veicoli e del corteo.

