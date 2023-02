Finale Emilia, sabato 11 febbraio manifestazione contro la discarica

FINALE EMILIA – Sabato 11 febbraio, a Finale Emilia, è stata organizzata una manifestazione contro la discarica. La manifestazione è stata proposta dall’assemblea popolare di Finale Emilia, che scrive quanto segue:

“Noi cittadini di Finale Emilia riuniti in Assemblea, in rappresentanza di forze politiche, di associazioni, di singoli, preoccupati per l’ autorizzazione rilasciata dalla Regione E.R. al progetto di nuova discarica a Finale Emilia ed intenzionati a chiedere che la stessa sia revocata, abbiamo deciso di mobilitare tutta la cittadinanza in una manifestazione pubblica che si svolgerà sabato 11 febbraio per le strade del paese.

Ci saranno due cortei che partiranno alle ore 10: uno di cittadini con concentramento ai giardini De Gasperi ed uno di agricoltori con i loro trattori che partirà da Viale della Rinascita.

Entrambi arriveranno davanti alla sede del Consiglio comunale, il MAF di Viale della Rinascita, alle ore 11,30, dove a microfono aperto si darà voce alla volontà popolare contraria a questa nuova disgraziata opera.

L’invito alla partecipazione è rivolto a tutto il paese, è rivolto a tutte le forze politiche ed in particolare a quelle presenti in Consiglio comunale, le quali in più occasioni hanno già espresso unanimemente la loro contrarietà alla discarica. La Regione Emilia-Romagna deve ascoltare la voce del paese, l’autorizzazione deve essere revocata.

L’iter autorizzativo portato avanti dalla Conferenza dei Servizi ha evidenziato delle gravi mancanze procedurali, vi è un procedimento penale a carico in particolare dei vertici Arpae, l’inquinamento delle falde è un fatto accertato almeno dal 2015 e mai si è provveduto come la normativa prevede. Si chiede che venga quanto prima dato avvio ad un risolutivo intervento di bonifica.

Al Sindaco verrà consegnato un documento con le nostre proposte utili al contrasto del progetto e l’invito a dar vita ad un Gruppo di lavoro tra Amministrazione e Assemblea popolare con l’obiettivo di far revocare e ritirare l’autorizzazione rilasciata”.