Centro sportivo Modena, Platis e Casano (FI): “Nonantola al bivio: o dormitorio o città viva”

NONANTOLA – Attraverso una nota stampa, i consiglieri di Forza Italia a Nonantola Pino Casano e Antonio Platis intervengono in merito alla questione centro sportivo del Modena calcio:

“La città di Nonantola deve scegliere da quale parte guardare. O ci rifugiamo in un mondo irreale in cui la natura prende il sopravvento o si valutano le proposte che arrivano dai privati per rendere viva la città. Questo valeva per il PIP Gazzate, varrà per il PIP Consolata e quando arriverà in Consiglio comunale sarà il metro per valutare anche il centro sportivo del Modena Calcio.