Calcio, il nuovo centro sportivo del Modena sarà costruito a Nonantola?

NONANTOLA – Da tanti anni se ne parla, ma ora il progetto potrebbe finalmente diventare realtà. Se nelle passate gestioni societarie del Modena calcio, infatti, l’idea di costruire un centro sportivo da dedicare agli allenamenti della prima squadra e al settore giovanile si era sempre rivelata solamente un’idea priva di concretezza, ora le cose sembrano essere cambiate.

Come confermato recentemente in conferenza stampa dal patron Rivetti, infatti, la nuova società, subentrata lo scorso anno e capace di centrare alla prima stagione alla guida del Modena la promozione dalla C alla B, ha da subito mostrato l’intenzione di rendere concreto il progetto di un nuovo centro sportivo. Non facile individuare la giusta area, anche per le problematiche burocratiche che si nascondono dietro l’intenzione di costruire un impianto di questo genere. La società si è guardata intorno all’interno del Comune per scegliere l’area adatta, ma ora sembra che la scelta sia caduta in maniera quasi decisiva sui terreni del Green Village di Nonantola (ex maneggio).

La trattativa tra la famiglia Rivetti, proprietaria del Modena e i proprietari dei terreni del Green Village sarebbe, si legge sulla stampa locale, in fase avanzata, anche se tutto è subordinato ad uno studio di fattibilità che la società canarina vuole realizzare per capire le reali possibilità di costruire il proprio centro sportivo in quell’area. La trattativa sarebbe, però, favorita dal fatto che la destinazione d’uso dei terreni in questione già consente di svolgere l’attività sportiva.

Intanto, in attesa di novità su questo fronte, il Modena si sta preparando alla partita di domenica pomeriggio, quando al Braglia arriverà il Genoa secondo in classifica. I canarini, rilanciatisi in classifica grazie alle due vittorie consecutive contro Cagliari (confermata dopo il ricorso dei sardi) e Brescia, dovranno fare a meno per la gara contro i liguri di Diaw, infortunatosi al ginocchio nel match di Brescia, e del neoacquisto Ferrarini, subito fermo ai box dopo l’arrivo in prestito dalla Fiorentina, ma potranno contare sul pieno sostegno della curva Montagnani, i cui posti sono già esauriti per la gara contro il Genoa.

