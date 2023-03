Martedì presentazione ufficiale del punto di infermieristica a Massa Finalese

FINALE EMILIA- Un altro punto di Infermieristica di Comunità attivato e un altro incontro pubblico per presentarlo. “Nuovi servizi per nuovi bisogni” fa tappa a Massa Finalese: martedì 4 aprile, alle ore 20.45, nella sala polivalente del PalaDiversivo in via Nives Barbieri, l’Azienda USL di Modena e il Comune di Finale Emilia incontrano i cittadini per illustrare le novità in termini di offerta sanitaria per il territorio.

Saranno presenti il sindaco del Comune di Finale Emilia Claudio Poletti, il vicesindaco e assessore alla sanità Michele Gulinelli e la Direttrice del Distretto di Mirandola Annamaria Ferraresi, i cui saluti iniziali precederanno gli interventi di Mary Guerzoni, responsabile organizzativa delle Case della Comunità del Distretto di Mirandola, delle due infermiere di comunità attive a Massa Finalese Melissa Briscagli e Cristina Veratti, e del Medico di medicina generale Guido Venturini.

Alla serata parteciperanno anche il dottor Giuseppe Licitra, Direzione sanitaria dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, il dottor Calogero Alfonso, Direttore della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Mirandola, e il dottor Fabio Gilioli, Direttore della Struttura Complessa di Medicina Interna dell’Ospedale di Mirandola, che presenteranno le attività dei rispettivi reparti.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: