Medolla, dimessa dall’ospedale partorisce in casa con l’aiuto dei sanitari di Mirandola

MEDOLLA – Fiocco azzurro “speciale” domenica mattina a Medolla. Nella giornata di ieri, 12 marzo, infatti, una donna incinta con gravidanza a termine si è recata intorno alle ore 8 al Pronto Soccorso ginecologico del Policlinico di Modena, struttura che, insieme all’ospedale di Carpi, si occupa di seguire e assistere durante il parto anche le donne residenti nella Bassa modenese dal momento della chiusura del punto nascite di Mirandola.

La donna, recatasi al Pronto Soccorso del Policlinico di Modena per il manifestarsi di contrazioni, in seguito alla consulenza è stata dimessa a domicilio poiché non sussistevano le condizioni per il ricovero. Qualche ora più tardi, intorno alle 11 circa, è arrivata la chiamata al 118. All’arrivo dei sanitari, intervenuti con l’automedica di Mirandola e l’ambulanza della Pubblica Assistenza presso l’abitazione della donna, a Medolla, la donna era in travaglio avanzato, così il medico e l’infermiera di Mirandola hanno applicato tutte le manovre per procedere con la nascita del piccolo presso l’abitazione.

Le condizioni del bimbo e della neo mamma sono apparse fin da subito buone e successivamente entrambi sono stati trasportati in ambulanza al reparto ginecologico di Carpi. Sono stati attimi di agitazione, ma la professionalità, la preparazione e la lucidità dei sanitari ha fatto sì che si concludesse l’intervento in maniera positiva.

