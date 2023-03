Mirandola, per l’entrata in Giunta scalda i motori Federica Luppi

Per l’entrata in Giunta scalda i motori Federica Luppi. Accade a Mirandola dove pochi giorni fa è stato revocato l’incarico all’assessora Antonella Canossa. Le sue deleghe alla alla Sanità, Viabilità, Servizi Sociali, Servizi Demografici, Pari Opportunità e società partecipate Asp, Acer, Amo e Seta sono state subito prese in carico, dal punto di vista tecnico dal sindaco Albero Greco. Ma si tratta di impegni molto onerosi, che si è pensato di riproporre a un’altra figura di spicco della società mirandolese, donna per mantenere le proporzioni di genere in Giunta.

Si sta dunque pensando a Federica Luppi, ingegnera di 39 anni consulente e formatrice sulla sicurezza del lavoro di Concordia che ha lavorato a Mirandola per aziende come Imperiale Group, Selecta, e appunto Aimag, tema di cui potrebbe tornare occuparsi dal punto di vista della amministrazione comunale.

La revoca dell’incarico a Canossa è stata accompagnata da diverse polemiche, anche perchè si è tratto del secondo addio della Giunta a trazione leghista del sindaco Alberto Greco che si è insediata nel 2019. Il primo ad andarsene fu Giuseppe Forte, che era stato indicato da Forza Italia e che il sindaco sostituì con il leghista Roberto Lodi.

Stavolta per coprire la poltrona vacante si era pensato inizialmente ad Annapaola Bergomi, docente universitaria con diverse esperienze amministrative alle spalle e moglie del leghista mirandolese Guglielmo Golinelli, ma per sostituire Canossa, un tecnico della società civile alla prima esperienza politica si sta preferendo un altro tecnico della società civile alla prima esperienza politica, l’ingegnera Federica Luppi, appunto.

