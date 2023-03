Non dà notizie di sè per giorni, lo trovano in fin di vita in casa a Cavezzo

Non dà notizie di sè per giorni, lo trovano in fin di vita in casa a Cavezzo. Il 79enne è stato salvato dall’intuito del suo medico di base, che non vedendolo da tempo si è insospettito e ha chiamato la Polizia Locale. E’ successo in un appartamento di piazza Matteotti dove l’anziano viveva da solo dopo il terremoto.

Il 79enne – si legge sulla stampa locale- andava abitualmente in ambulatorio per far monitorare i suoi problemi di salute, ma a un certo punto ha smesso di farlo senza avvisare nessuno. Il medico si è dunque preoccupato e ha provato a telefonargli, ma l’uomo non rispondeva. Così il dottore ha avvisato la Polizia Locale di Cavezzo e con due agenti si è recato a casa dell’anziano.

Sono riusciti a entrare grazie alle chiavi dell’amministratore di condominio e hanno trovato il 79enne riverso nel letto, in fin di vita, Quindi è stato soccorso e portato in ospedale a Mirandola per accertamenti.

