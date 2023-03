Piscina Finale Emilia, in arrivo il nuovo progetto: “Pronta nel 2024”

FINALE EMILIA – C’è un primo possibile periodo di riapertura per la piscina comunale di Finale Emilia, chiusa dall’agosto scorso, quando l’improvviso crollo del controsoffitto nella notte costrinse alla chiusura dell’impianto, che da allora non è più stato riaperto, in attesa dei lavori di ristrutturazione.

Nella giornata di ieri, 29 marzo, riporta la “Gazzetta di Modena” – si è svolto un incontro tra l’Amministrazione comunale e un gruppo di persone che svolgevano attività nella piscina e avevano chiesto lumi riguardo alla data di riapertura. Nel corso dell’incontro, è emerso che il Comune sarebbe in attesa della presentazione del progetto per i lavori che verranno svolti all’interno della piscina, progetto che dovrebbe arrivare nel giro di due settimane.

Una volta arrivato il progetto, il Comune procederà a definire il bando di gara per assegnare i lavori, che, nell’idea dell’Amministrazione comunale, potrebbero iniziare il prossimo autunno, se le tempistiche previste verranno rispettate. Il primo stralcio dei lavori dovrebbe avere una durata di 3-4 mesi ed ecco che si arriva ad ipotizzare una possibile data di riapertura nei primi mesi del 2024.

Intanto, è emerso dall’incontro di ieri, il Comune starebbe valutando la possibilità di aprire al pubblico la piscina esterna, ma anche in questo caso alcune problematiche non rendono di facile attuazione l’idea: prima fra tutte la necessità di individuare nuovi spogliatoi, non potendo utilizzarsi quelli interni alla struttura fino all’esecuzione dei lavori di riqualificazione.

