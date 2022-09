Piscina Finale Emilia. Dopo il crollo del controsoffitto tutto è fermo

“Sono già passati giorni dal crollo e ancora non si muove nulla. Dal 6 settembre inizieranno le attività in piscina in tutte le province, noi siamo ancora senza sapere nulla”- sono arrabbiati i residenti di Finale Emilia.

Dal crollo del controsoffitto della vasca grande delle piscine di Finale Emilia- nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 agosto- sembra proprio che alla struttura sia ancora tutto fermo.

Lo scorso 27 agosto il sindaco Marco Poletti aveva fatto il punto della situazione pubblicando un video sul suo profilo Facebook: “Siamo già al lavoro per ottenere le risorse finanziarie necessarie a un radicale intervento di riqualificazione della struttura- aveva spiegato il primo cittadino- A fine aprile abbiamo inoltrato domanda per ottenere un contributo di 600mila euro, che il Comune integrerà con altri 100mila. Eravamo consapevoli che la struttura dovesse essere riqualificata, considerata l’assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ultimi anni. Avevamo programmato gli interventi per la fine del mese di agosto”.

Rassicurazioni che però non sembrano aver placato le polemiche di atleti e cittadini che si vedono costretti ad andare altrove: “Il pulmino promesso per i corsi di ginnastica dolce a San Felice non ci sarà mai. Non l’hanno avuto neanche i bambini dei centri estivi di Finale Emilia per andare in piscina a San Felice quest’estate. Il tempo passa in fretta, ma a chi importa?”- tuonano i residenti sui social.

E’ previsto proprio per questi giorni il sopralluogo dei periti dell’assicurazione che dovranno quantificare il danno alla struttura. Una volta che questo sarà valutato l’Amministrazione finalese- in collaborazione con WeSport, la società che gestisce la struttura- si attiverà per la progettazione dell’intervento di ripristino.

