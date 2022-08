Finale Emilia, crolla nella notte il controsoffitto delle piscine

FINALE EMILIA – Nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 agosto è crollato il controsoffitto della vasca grande delle piscine di Finale Emilia. Si è trattato i un evento improvviso: la struttura, infatti, non aveva dato alcun segno di cedimento nei giorni precedenti e, in base alle prime ricostruzioni, l’evento parrebbe essere dipeso dall’anzianità della struttura: alcuni dei cavi che reggevano il controsoffitto si sarebbero rotti, provocando in questo modo il collasso. Tra le possibili cause, rende noto il Comune di Finale Emilia, anche il ristagno dell’acqua che si è infiltrata dalla copertura dopo le piogge del 17 e 19 agosto.

Del crollo, che non ha riguardato altre parti dell’impianto, si sono accorti questa mattina i dipendenti della piscina: fortunatamente, essendo il crollo avvenuto durante le ore notturne, nessuno era presente all’interno delle piscine, che, comunque, sarebbero rimaste chiuse fino al prossimo 5 settembre.

Ora, naturalmente, l’apertura verrà rimandata, in attesa degli interventi di ripristino della struttura, ma WeSport Modena, società che si occupa della gestione dell’impianto comunale, è già al lavoro insieme al Comune di Finale Emilia per garantire la riapertura nel minor tempo possibile. Questa mattina, intanto, l’Amministrazione comunale di Finale Emilia si è già recata sul posto per prendere visione dei danni e sono state avviate le procedure di messa in sicurezza dell’impianto.

Inoltre, rende noto il Comune di Finale Emilia, è già stata avvertita anche la protezione civile di Modena, a cui era stato trasmesso l’elenco dei danni conseguenti al maltempo dei giorni scorsi, per integrare le segnalazioni inviate. Nel frattempo l’Amministrazione interverrà con fondi propri per consentire nel minor tempo possibile la ripresa delle attività natatorie.

Di seguito, alcune immagini della situazione alle piscine di Finale Emilia dopo il crollo del controsoffitto:

