Ricostruzione, a Finale Emilia passi in avanti per municipio e piscina esterna

FINALE EMILIA- Si è finalmente risolta la querelle riguardante il rifacimento della piscina esterna che aveva visto la direzione lavori dimettersi nei primi mesi del 2021 e abbandonare il cantiere – che si sarebbe dovuto concludere entro fine 2020 – con una serie di carenze amministrative che sono state risolte grazie all’intervento dei legali che tutelano l’amministrazione.

Nei giorni scorsi è stato nuovamente affidato l’incarico della direzione lavori a un professionista che, superati finalmente gli ostacoli burocratico-amministrativi, potrà farsi carico del procedimento e dare nuovo impulso alla conclusione dell’opera.

Sul fronte ricostruzione, la Giunta Poletti segna un importante passo in avanti anche per quanto riguarda l’intervento sul Municipio di piazza Verdi.

Negli ultimi mesi si sono svolti diversi incontri con tecnici della Regione e della Soprintendenza, oltre che con i progettisti. Incontri propedeutici alla velocizzazione della predisposizione della progettazione esecutiva per poter ottenere il decreto di congruità da parte della Regione e l’avvio delle procedure per la conseguente messa a gara dei lavori.

Vista la complessità dell’opera, nei giorni scorsi, è stato assegnato un incarico per assistenza tecnica specialistica di supporto al Responsabile Unico di Procedimento nelle fasi di progettazione, indizione della gara ed esecuzione per i lavori di recupero, consolidamento, rifunzionalizzazione del Palazzo Municipale.

Il sindaco Claudio Poletti, inoltre, si sta personalmente interessando per reperire ulteriori professionalità che possano integrare e rafforzare l’ufficio Lavori Pubblici e Ricostruzione, per accelerare nella realizzazione delle opere da tempo in attesa di essere completate.