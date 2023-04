25 aprile, Anpi Mirandola non presenzierà all’ingresso in città della “Colonna della libertà”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, Anpi Mirandola interviene in merito alla sfilata, in programma a Mirandola e in altre città della Bassa modenese in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, della “Colonna della libertà”; si tratta di una colonna di veicoli storici militari risalenti alla Seconda Guerra Mondiale che sfilano in un percorso sulle stesse strade che li videro protagonisti durante la Campagna d’Italia:

“L’ANPI di Mirandola accoglie positivamente l’interesse dell’amministrazione comunale di Mirandola nel volere rendere merito con le dovute celebrazioni alla festa NAZIONALE della liberazione il prossimo 25 aprile. Lo facciamo però con amarezza e preoccupazione. Amarezza perché ad un incontro convocato dal solo consigliere Golinelli, ci è stato esposto un programma che per i contenuti farebbe pensare più alle cerimonie in occasione del 4 novembre, per l’esclusiva attenzione alle forze militari in campo in quel triennio 1943-45, dimenticandosi (per quale motivo, viene da chiedersi) del fondamentale ed imprescindibile contributo dei Partigiani.

L’ANPI è da sempre in prima linea, per i propri stessi fini statutari, nel ricordare e riconoscere tutti i contributi che resero possibile la Liberazione del nostro Paese dalla tirannia e dall’invasione nazifascista: dall’esercito Cobelligerante italiano, agli eserciti alleati angloamericani fino alle forze della Resistenza civile e della Resistenza armata partigiana (che per dovere di cronaca ricordiamo essere stata a tutti gli effetti una struttura militare: quella del Corpo Volontari della Libertà). Ma la cosa che ci crea preoccupazione è la presenza, confermata per iscritto, di figuranti della Repubblica Sociale Italiana e dell’esercito nazista alla “colonna della Liberta”.