Bastiglia, le iniziative in occasione del 78° anniversario della Liberazione

BASTIGLIA – Martedì 25 aprile ricorre il 78° anniversario della Liberazione d’Italia, festa nazionale per commemorare la Liberazione del nostro Paese dal nazifascismo e la fine della seconda guerra mondiale. L’Amministrazione comunale di Bastiglia anche quest’anno ha organizzato 3 momenti di riflessione per onorare i caduti militari e civili che hanno combattuto valorosamente per raggiungere questo traguardo e per trasmettere e coltivare i valori della Resistenza.

Si parte venerdì 21 aprile alle ore 10.30 in Piazza Repubblica, dove verrà celebrata la commemorazione al Monumento ai caduti alla presenza di autorità civili e religiose, delle Associazioni e dei bambini e bambine delle classi 5° della scuola primaria “Mazzini” che porteranno un loro contributo.

Sabato 22 aprile a partire dalle 9.30, in programma il giro commemorativo di cippi e monumenti dedicati ai partigiani di Bastiglia caduti durante la Guerra di Liberazione e ai civili caduti nella tragica esplosione di Mortizzuolo. La partenza è prevista da Palazzo Municipale, in Piazza Repubblica, e il giro porterà a visitare i cippi, lasciando un fiore su ognuno, da Limidi, fino al confine con la provincia di Mantova.

Terzo e ultimo appuntamento lunedì 24 aprile alle 20.30 alla sala Centopassi in Piazza Repubblica, organizzato dalle sezioni A.N.P.I. di Bastiglia, Bomporto e Ravarino in collaborazione con il Centro documentazione donna Modena e patrocinato dal Comune di Bastiglia.

In programma la rappresentazione teatrale “ERAVAMO RAGAZZE – storie e testimonianze di partigiane modenesi”, con l’intervento della storica Caterina Liotti, le letture dell’attrice Irene Guadagnini da una selezione a cura del Centro documentazione donna Modena e le musiche della violoncellista Vanessa Sinigaglia. Ad introdurre la serata, Manuela Rossi – assessora alla Memoria del Comune di Bastiglia – e Vanni Bulgarelli, presidente ANPI Provinciale di Modena.

